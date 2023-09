Jarry é eliminado por De Miñaur na terceira rodada do US Open

O tenista chileno Nicolás Jarry se despediu do Aberto dos Estados Unidos neste sábado (2) com uma derrota contundente diante do australiano Álex de Miñaur na terceira rodada do Grand Slam.

De Minaur, de pai uruguaio e mãe espanhola, venceu Jarry por 6-1, 6-3 e 6-2 em uma hora e 45 minutos de jogo em Nova York.

O jogador de Sydney, número 13 do ranking da ATP, vem embalado e agora enfrentará o vencedor do duelo deste sábado entre o russo Daniil Medvedev e o argentino Sebastián Báez.