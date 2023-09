Governo da Colômbia e principal dissidência das Farc anunciam retomada do cessar-fogo

O texto detalha apenas que o cessar-fogo terá caráter "temporário", "nacional" e que serão desenvolvidas ações "com vistas a propiciar a participação da sociedade civil no processo de paz" e à "construção de confiança".

A trégua, cuja data de início não foi informada, "terá como objetivo reduzir o confronto e a violência", disseram em um comunicado os emissários do presidente Gustavo Petro e do chefe do Estado-maior Central (EMC), conhecido como Iván Mordisco. O EMC é formado por rebeldes que rejeitaram o acordo de paz, assinado em 2016 com as Farc.

Os delegados se reuniam desde a quinta-feira nas montanhas do departamento (estado) do Cauca (sudoeste), no primeiro encontro formal entre o governo e a organização ilegal, que lucra com o narcotráfico e o garimpo ilegal.

Perto da meia-noite de 31 de dezembro, Petro havia anunciado uma trégua bilateral com os cinco principais grupos armados do país, mas suspendeu o acordo com o EMC em maio, quando os insurgentes assassinaram quatro jovens indígenas, que resistiam ao recrutamento.

Então, o primeiro presidente esquerdista da Colômbia, deu a ordem para as Forças Militares retomarem as ações ofensivas nos departamentos (estados) de floresta do sul do país, onde vivem os líderes rebeldes e onde está a maior parte de sua operação.

O comunicado acrescenta que as partes vão instalar em breve a mesa de negociações, embora não tenha informado nem data, nem lugar.