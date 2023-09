Governo da Colômbia e principal dissidência das Farc acordam cessar-fogo

O governo da Colômbia e o principal grupo de dissidentes das Farc concordaram em retomar o cessar-fogo bilateral suspenso em maio, após uma chacina cometida pelos guerrilheiros contra uma comunidade indígena, informaram, neste sábado (2), as partes, que estão perto de iniciar diálogos de paz.

A trégua, cuja data de início não foi informada, "terá como objetivo reduzir o confronto e a violência", disseram em um comunicado os emissários do presidente Gustavo Petro e o chefe do Estado-maior Central (EMC), conhecido como Iván Mordisco. O EMC é formado por rebeldes que rejeitaram o acordo de paz, assinado em 2016 com as Farc.