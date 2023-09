Fundação Nobel retira convites de Rússia, Belarus e Irã para cerimônias do prêmio

A Fundação Nobel retirou neste sábado, 2, o convite feito aos representantes da Rússia, Belarus e Irã para assistirem às cerimônias de entrega do Prêmio Nobel deste ano. Anunciada um dia antes, a decisão de ter representantes dos três países provocou críticas à organização da premiação.

Deputados suecos disseram na sexta-feira, 1, que iriam boicotar as cerimônias de entrega deste ano na capital sueca, Estocolmo, depois de que fundação privada por trás dos prêmios ter mudado a sua posição em relação ao ano passado e ter convidado representantes dos três países a participar, dizendo que "promove oportunidades para transmitir as importantes mensagens do Prêmio Nobel a todos".

Alguns dos legisladores do país anfitrião citaram a guerra da Rússia contra a Ucrânia e a repressão dos direitos humanos no Irã como razões para o seu boicote. A euro-deputada bielorrussa Sviatlana Tsikhanouskaia, da oposição, apelou à Fundação Nobel sueca e ao Comitê Nobel norueguês para que não convidem representantes do "regime ilegítimo" do Presidente Alexander Lukashenko para nenhum evento.