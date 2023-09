EUA: Trump amplia vantagem por vaga republicana à presidência; disputa com Biden está empatada

O levantamento ilustra uma das características notáveis da disputa atual das primárias: acusações criminais que no passado poderiam afundar um candidato apenas fortaleceram o favorito. Duas das acusações formais contra Trump envolvem seus esforços para seguir no poder após a derrota em 2020, o que inclui afirmar falsamente várias vezes que houve irregularidades disseminadas na disputa eleitoral.

A nova sondagem mostra que uma disputa republicana que parecia se concentrar em dois nomes pendia agora bem mais para Trump, sem rival à altura por enquanto. O ex-presidente é a principal opção para 59% do eleitorado republicano, com 11 pontos porcentuais a mais que em abril. O governador da Flórida, Ron DeSantis, viu Trump quase dobrar sua vantagem desde abril, a 46 pontos porcentuais. DeSantis, portanto, tem 13% de apoio, enquanto os demais nomes não conseguem chegar aos dois dígitos.

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump ampliou sua vantagem pela indicação presidencial do Partido Republicano, de acordo com uma nova pesquisa do Wall Street Journal . A grande maioria dos eleitores das primárias da sigla vê as acusações judiciais contra Trump como sem mérito, e cerca de 50% dizem que as acusações formais inclusive reforçaram seu apoio ao empresário.

Para mais de 60% dos republicanos que votam nas primárias, as acusações contra Trump têm motivação política, sem base. Para 78% deles, as ações de Trump após a eleição de 2020 foram esforços legítimos para garantir uma votação justa, enquanto 16% dizem que Trump havia cometido uma ilegalidade ao tentar impedir o Congresso de certificar a eleição perdida por ele. Ainda, para 48% dos republicanos ouvidos, as acusações reforçaram a chance de que eles votem por Trump em 2024, enquanto 16% disseram que isso tornou menos provável o apoio ao ex-presidente para um segundo mandato.

A pesquisa também mostra Trump e o atual presidente, o democrata Joe Biden, em empate técnico em uma eventual disputa, com pouco interesse por candidatos de terceira via. Trump tinha apoio de 40% e Biden, 39%, com outros nomes de partidos menores levando somados 3% e cerca de 17% de indecisos. Excluindo-se outros nomes, Trump e Biden empatavam com 46% cada, além de 8% de indecisos. Fonte: Dow Jones Newswires.