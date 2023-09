Eritreus são feridos por disparos da polícia em Israel

Dez solicitantes de asilo eritreus foram feridos neste sábado (2) por tiros da polícia israelense, que tentava impedir uma manifestação em Tel Aviv, informaram as forças de segurança e uma fonte médica.

Centenas de eritreus hostis ao governo de seu país concentraram-se no sul de Tel Aviv diante de um local que supostamente abrigaria um evento a favor do regime da Eritreia, organizado pela embaixada do país africano em Israel.

A polícia israelense declarou a concentração como ilegal e ordenou a evacuação, mas os manifestantes "jogaram pedras e tábuas de madeira" nos agentes, e alguns deles destruíram lojas de bairro, disse a polícia.