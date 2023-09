Comitês do Prêmio Nobel afirma que Rússia tenta 'silenciar' Muratov

O Comitê Norueguês que define o vencedor do Nobel da Paz afirmou neste sábado (2) que as autoridades russas tentam "silenciar" Dmitri Muratov, que recebeu o prêmio em 2021, depois que o jornalista foi incluído na lista "agentes estrangeiros".

"Dmitri Muratov foi agraciado com o prêmio Nobel da Paz em 2021 por seus esforços para promover a liberdade de expressão e a liberdade de informação, assim como o jornalismo independente", afirmou Berit Reiss-Andersen, presidente do Comitê Norueguês do Nobel, em um comunicado.

"É triste que as autoridades russas tentem silenciá-lo agora. As acusações contra ele têm motivação política", acrescentou.