Civil morre em protestos em Kirkuk, no Iraque

Pelo menos um civil morreu e oito pessoas ficaram feridas, neste sábado (2), durante manifestações rivais em Kirkuk, uma cidade multiétnica do norte do Iraque onde as autoridades ordenaram um toque de recolher, indicaram funcionários locais.

A identidade e as circunstâncias da morte do "civil" não foram determinadas até o momento, disse à AFP o diretor do serviço médico de Kirkuk, Ziad Khalaf.

As pessoas feridas, incluindo um membro das forças de segurança, foram atingidas por "tiros, lançamentos de pedras ou vidros", acrescentou.