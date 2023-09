City goleia Fulham (5-1) com 3 de Haaland; Chelsea perde para o Nottingham Forest

O Manchester City manteve sua campanha 100% ao golear o Fulham por 5 a 1 com um hat-trick do astro Erling Haaland, neste sábado, pela 4ª rodada da Premier League, em que o Chelsea perdeu o segundo jogo da temporada, em casa diante do Nottingham Forest (1-0). Com o belga Jérémy Doku titular pela primeira vez nos 'Citizens', a equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola alcançou a quarta vitória em quatro jogos antes da pausa para os jogos das seleções. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O argentino Julián Álvarez abriu o placar (31') e Nathan Aké ampliou nos acréscimos do primeiro tempo (45+5'). Na segunda etapa Haaland voltou a mostrar seu faro de artilheiro marcando três vezes (58', 70' e 90+5') fechando a goleada. O norueguês já marcou seis gols em quatro jogos do campeonato, mantendo o ritmo que o levou a bater o recorde na temporada passada.

"Todo ano é assim neste clube. Começamos um pouco tarde e um pouco descuidados porque jogamos até o último jogo (da temporada) porque somos o melhor time", disse Haaland após o jogo, antes de avisar: "A partir daqui, só vamos melhorar". O Tottenham também mostrou força em sua visita ao Burnley (5-2), deixando também uma boa impressão neste início de temporada. Apesar da saída de Harry Kane, os Spurs marcaram em média 2,75 gols por jogo no campeonato. Os resultados dão moral ao novo técnico Ange Postecoglou, que neste sábado viu o sul-coreano Son Heung-min, novo capitão dos Spurs, marcar três gols (16', 63' e 66'). "Eu sou o capitão, mas tenho grandes jogadores ao meu redor", disse Son. "Meu trabalho é muito simples e tento ser um exemplo, tento sorrir e assumir responsabilidades dentro e fora do campo."

Segundo com dez pontos, o Tottenham ocupa o pódio atrás do líder City, com 12 pontos, e empatado com o West Ham (3º, 10 pontos). Outro candidato a ficar no topo da tabela, o Chelsea, sofreu sua segunda derrota na temporada. Os londrinos estão agora na 11ª posição, com quatro pontos.

Os resultados contrastam com uma atuação muito ousada durante o mercado de transferências, cujo objetivo era revigorar uma equipe traumatizada após a má temporada passada, em que terminou na segunda metade da tabela. Os 'Blues' do argentino Mauricio Pochettino mostram um estilo de jogo atraente, com transições rápidas e lances de qualidade técnica mas com falhas nas finalizações como em um lance de Nicolas Jackson na reta final (83') e um chute em que a bola subiu demais. Já o Nottingham Forest foi bem sucedido diante da baliza de Robert Sánchez. Depois de entrar em campo no intervalo como substituto do brasileiro Danilo, lesionado, o recém contratado Anthony Elanga superou o goleiro espanhol.