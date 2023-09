Bradley Cooper e Polanski exibem novos filmes em Veneza

O ator e diretor americano Bradley Cooper apresentou neste sábado (2) na mostra oficial do Festival de Veneza o filme "Maestro", sua cinebiografia do compositor Leonard Bernstein, enquanto o franco-polonês Roman Polanski exibiu "The Palace". Diretor de "Nasce Uma Estrela" (2019), Cooper consegue manter um equilíbrio em Hollywood entre a carreira de ator de grandes sucessos de bilheteria ("Sniper Americano", "Se Beber, Não Case!") e obras autorais, como "Maestro", coproduzido por Martin Scorsese e Steven Spielberg. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O filme de Polanski, 90 anos, é um vaudeville filmado em um hotel, "The Palace", com antigas glórias da sétima arte.

Cooper e Polanski não viajaram ao Lido. O diretor americano devido à greve dos atores em Hollywood, enquanto Polanski, de 90 anos e que vive na Suíça, continua sob a ameaça de extradição judicial para os Estados Unidos pelo estupro de uma menor de idade em 1977. Autor de sucessos como a música de "West Side Story" ("Amor, Sublime Amor"), Bernstein foi a grande esperança americana de entrar para o olimpo da música clássica, mas também um gênio com uma vida sentimental complicada. Embora fosse casado com a atriz Felicia Montealegre, Bernstein teve relacionamentos com homens, o que colocou em risco sua vida familiar. O filme aborda diretamente as relações e as tensões provocadas, não apenas com a esposa (interpretada por Carey Mulligan), mas também com os filhos, que nunca souberam a verdade, como revelou a filha mais velha de Bernstein, Jamie, em uma entrevista coletiva no Lido.

"Não sei porque meu pai negou todo", disse Jamie Bernstein, que em 2018 publicou um livro de memórias, que foi uma das inspirações para o filme de Bradley Cooper. "Foi um longo processo para todos nós, que nos testou e confundiu", admitiu. A filha do maestro e compositor expressou entusiasmo com o filme.

"Nunca pensamos que Bradley se esforçaria tanto para manter a autenticidade do personagem", disse. "Na verdade, esta é uma história de amor, a de nossos pais", acrescentou.