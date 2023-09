Bayern vence Mönchengladbach de virada (2-1) com gol no fim e lidera com Leverkusen

Depois de ficar em desvantagem até o segundo tempo jogando fora de casa diante do Borussia Mönchengladbach, o Bayern de Munique conseguiu se recuperar e vencer por 2 a 1, conquistando neste sábado (2) a terceira vitória em três jogos na nova temporada da Bundesliga. O francês Mathys Tel, com um gol aos 87 minutos, deu os três pontos à equipe de Munique no Borussia Park. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com um total de nove pontos, o Bayern divide a liderança da tabela com o Bayer Leverkusen, que pouco antes havia goleado o Darmstadt por 5 a 1. A equipe de Leverkusen é a primeira com um saldo de gols ligeiramente melhor (+8 contra +7).

Neste domingo, o Union Berlin recebe o RB Leipzig e também pode se juntar aos dois, já que venceu nas duas primeiras rodadas. O Bayern superou um adversário difícil neste sábado. O Borussia Mönchengladbach foi o adversário mais difícil nos últimos anos na Alemanha, diante do qual sofreu nove derrotas e empatou seis vezes nos últimos dezenove jogos, desde 2014. O 'Gladbach' marcou primeiro neste sábado. Aos 30 minutos, o japonês Ko Itakura abriu o placar com uma cabeçada longe do alcance de Sven Ulreich. No segundo tempo, o Bayern foi muito mais ofensivo. Thomas Tuchel partiu para um esquema com um único volante (Joshua Kimmich) e adiantou Leon Goretzka. A fórmula funcionou. Aos 58 minutos, Leroy Sané empatou para o Bayern, que no final do jogo não se contentou com o empate e partiu para o ataque, com um trio ofensivo formado por Harry Kane, Eric Maxim Choupo-Moting e Mathys Tel. Foi este último, Tel, quem deu a vitória ao atual campeão, aos 87 minutos com uma cabeçada após uma cobrança de escanteio.

"O segundo tempo foi talvez o melhor que jogamos este ano. Merecemos totalmente a vitória. Não nos deixamos levar pelos nervos e nos mostramos enérgicos", comemorou Tuchel. Após a iminente pausa nos campeonatos para as datas Fifa, o Bayern de Munique vai receber o Bayer Leverkusen na Allianz Arena na sexta-feira, dia 15, em duelo cercado de expectativas.

Mais cedo o Bayer Leverkusen goleou o Darmstadt (5-1) em sua terceira vitória no campeonato. Depois de uma estreia convincente contra o RB Leipzig (3-2) e da vitória fora de casa sobre o Mönchengladbach (3-0), o Leverkusen soma agora nove pontos e é a única equipe até o momento a vencer nas três primeiras rodadas do campeonato. Na sua BayArena, a equipe comandada por Xabi Alonso contou com a sua nova contratação no mercado de transferências, o nigeriano Victor Boniface, autor de uma dobradinha. Foi o quarto e quinto gol vestindo a camisa de seu novo time para o ex-jogador do Union Saint-Gilloise (Bélgica), artilheiro da Liga Europa junto com Marcos Rashford na temporada passada.