Bayer Leverkusen goleia Darmstadt (5-1) e segue 100% na Bundesliga

O Bayer Leverkusen goleou o Darmstadt (5-1) neste sábado (2), incluindo dois gols de Victor Boniface, e assumiu provisoriamente a liderança provisória da Bundesliga com sua terceira vitória, antes da visita do Bayern de Munique apo Borussia Mönchengladbach no final do dia.

Depois de uma estreia convincente contra o RB Leipzig (3-2) e da vitória fora de casa sobre o Mönchengladbach (3-0), o Leverkusen soma agora nove pontos e é a única equipe até o momento a vencer nas três primeiras rodadas do campeonato.

Na sua BayArena, a equipe comandada por Xabi Alonso contou com a sua nova contratação no mercado de transferências, o nigeriano Victor Boniface, autor de uma dobradinha. Foi o quarto e quinto gol vestindo a camisa de seu novo time para o ex-jogador do Union Saint-Gilloise (Bélgica), artilheiro da Liga Europa junto com Marcos Rashford na temporada passada.