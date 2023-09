Zagallo recebe alta após internação por infecção urinária

"Seguimos mais fortes do que nunca! Obrigado a todos pelas mensagens e pelo carinho! Zagallo de alta tem 13 letras!", diz a publicação na rede social.

"Obrigado pelo carinho de todos... Estou de volta", disse Zagallo, de 92 anos, em um vídeo publicado em sua conta no Instagram, em que aparece em sua casa no Rio.

Internado desde 15 de agosto em um hospital do Rio de Janeiro por conta de uma infecção urinária, Mário Jorge Lobo Zagallo recebeu alta nesta sexta-feira (1º).

O "Velho Lobo", primeiro a ganhar uma Copa do Mundo como jogador e como treinador, foi internado no Hospital Barra D'or no dia 15 de agosto, segundo o centro médico.

Em sua postagem no Instagram, Zagallo afirma que foram 22 dias de internação no total, sob os cuidados de sua médica e da equipe de enfermagem da unidade de terapia semi-intensiva.

Há um ano, o ex-jogador e treinador ficou internado durante quase duas semanas, no mesmo hospital, por uma infecção respiratória.

Como ponta-esquerda, Zagallo fez parte da Seleção campeã do mundo em 1958 e 1962, ao lado de Pelé e Garrincha.

Depois de pendurar as chuteiras, foi o técnico do Brasil na Copa de 1970 e trabalhou como assistente na campanha do tetra, em 1994.

Além dele, apenas o alemão Franz Beckenbauer (1974 e 1990) e o francês Didier Deschamps (1998 e 2018) foram campeões mundiais como jogador e treinador.