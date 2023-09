Wozniacki segue surpreendendo e avança às oitavas do US Open

O retorno da dinamarquesa Caroline Wozniacki aos torneios de Grand Slam viveu seu terceiro capítulo nesta sexta-feira (1º), com uma vitória de virada sobre a americana Jennifer Brady, que valeu a classificação para as oitavas de final do US Open.

Wozniacki fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-1, em uma hora e 58 minutos na quadra central de Fluching Meadows.

A dinamarquesa, que não competia em um grande torneio desde que tinha anunciado sua aposentadoria, no início de 2020, retornou nesta semana com duas vitórias, sobre a russa Tatiana Prozorova e a tcheca Petra Kvitova, número 11 do mundo e campeã do WTA 1000 de Miami em Abril.