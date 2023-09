West Ham vence Luton e assume liderança provisória do Inglês

Os torcedores do Luton fizeram uma grande festa antes da partida. O último jogo da equipe na elite do futebol inglês em casa tinha sido em 1992.

O jogo marcou o retorno do tradicional estádio Kenilworth Road à primeira divisão, depois de três décadas de ausência.

O West Ham assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Inglês ao vencer o Luton por 2 a 1 nesta sexta-feira (1º), fora de casa, pela 4ª rodada.

Tudo parecia preparado para "o maior conto de fadas do futebol", como dizia uma faixa nas arquibancadas, mas a alegria acabou aos 37 minutos, quando Jarrod Bowen abriu o placar para o West Ham.

No segundo tempo, os 'Hammers' fizeram o segundo com Kurt Zouma (85') e, nos acréscimos, o zagueiro Mads Anderson diminuiu para o Luton (90'+2).

Com o resultado, o West Ham chega a 10 pontos na tabela, um à frente do Manchester City, que no sábado recebe o Fulham.

-- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e resultados: