Ucrânia reivindica ataque com drones a partir do território russo

A Ucrânia afirmou nesta sexta-feira (1º) que o ataque recente com drones contra um aeroporto do noroeste da Rússia foi executado a partir do território russo, em plena contraofensiva para tentar liberar as zonas ocupadas.

Os ataques com drones contra Moscou e outras cidades russas atribuídos à Ucrânia são praticamente diários há vários meses. As tropas russas, no entanto, continuam bombardeando as localidades ucranianas em larga escala.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na madrugada de quarta-feira (30), o aeroporto de Pskov, uma cidade russa próxima da fronteira com Estônia, Letônia e Belarus, a 700 quilômetros da Ucrânia, foi alvo de um ataque com drones ucranianos.