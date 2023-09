Ucrânia faz 'progressos notáveis' em sua ofensiva, diz Casa Branca

As forças ucranianas fizeram "progressos notáveis" contra as tropas russas em sua ofensiva no sul nos últimos dias, disse a Casa Branca nesta sexta-feira (1º).

Questionado sobre as críticas ao escasso avanço das tropas ucranianas nas zonas do sul do país ocupadas pela Rússia desde que iniciaram sua "contraofensiva" há três meses, o porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, admitiu que foram mais lentos do que Kiev esperava.

"Dito isto, notamos nas últimas 72 horas progressos notáveis por parte das Forças Armadas ucranianas naquela linha sul", disse Kirby à imprensa.