Treinador da seleção espanhola masculina se desculpa por aplaudir Rubiales

O treinador espanhol afirmou que esteve presente na assembleia extraordinária da sexta-feira (25) passada "convencido de que assistiríamos a um ato protocolar de despedida de um presidente, mas se transformou em algo totalmente diferente do que eu estava preparado".

O treinador da seleção masculina espanhola, Luis de la Fuente, pediu "desculpas" nesta sexta-feira (1º) por ter aplaudido o discurso do presidente suspenso Luis Rubiales, afirmando que se sentiu "levado pela situação".

Rubiales anunciou que não renunciaria como presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) em uma assembleia extraordinária, um dia após a imprensa antecipar sua saída.

"Cheguei pensando que seria uma demissão, ficamos chocados quando vimos que não era assim, pensei que a Assembleia tomaria outro rumo", acrescentou o treinador.

"Não foi fácil de digerir, fiquei em branco, foi uma situação que me superou", disse.

Questionado sobre uma possível demissão, De la Fuente considerou que não teria que se demitir, mas sim "pedir desculpas", pois considerou que cometeu um "erro humano".

"Eu já disse, é imperdoável, se pudesse voltar atrás, não o faria. Estou do lado da igualdade e do respeito", garantiu, insistindo que "todos temos que melhorar em termos da igualdade, eu sou o primeiro e estamos nesse processo".

O treinador espanhol também lembrou que conta com o apoio dos dirigentes e do presidente interino da RFEF, Pedro Rocha, que respaldam sua permanência no cargo.