Técnodo da seleção espanhola masculina se desculpa por aplaudir Rubiales

O treinador espanhol afirmou que compareceu à assembleia extraordinária da sexta-feira (25) passada "convencido de que assistiríamos a um ato protocolar de despedida de um presidente, mas se transformou em algo totalmente diferente do que eu estava preparado".

O técnico da seleção masculina de futebol da Espanha, Luis de la Fuente, pediu "desculpas" nesta sexta-feira (1º) por ter aplaudido o discurso do presidente suspenso da Federação do país, Luis Rubiales, afirmando que se sentiu "levado pela situação".

"Eu já disse, é imperdoável, se pudesse voltar atrás, não o faria. Estou do lado da igualdade e do respeito", garantiu, insistindo que "todos temos que melhorar em termos da igualdade, eu sou o primeiro e estamos nesse processo".

"Não foi fácil de digerir, fiquei em branco, foi uma situação que me superou", disse.

Na entrega das medalhas após a final da Copa do Mundo feminina, em que a Espanha derrotou a Inglaterra por 1-0 no dia 20 de agosto, o presidente da federação espanhola deu um beijo forçado na boca da atacante Jenni Hermoso, o que gerou críticas em todo o mundo.

O treinador espanhol também lembrou que conta com o apoio dos dirigentes e do presidente interino da RFEF, Pedro Rocha, que respaldam sua permanência no cargo.

"Está totalmente apoiado por todos os membros da RFEF, é um trabalhador que está indo muito bem", disse Rocha na quinta-feira (31), à margem do sorteio da Liga dos Campeões, em Mônaco.

"Se eu não tivesse essa confiança, não estaria aqui", insistiu De la Fuente, que afirmou que "nem Jenni nem suas companheiras são responsáveis pelo que aconteceu lá", em referência ao beijo forçado de Rubiales na jogadora.