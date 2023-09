Rússia diz ter destruído três drones de Kiev direcionados para ponte da Crimeia

A Rússia destruiu três drones navais ucranianos que estavam direcionados para a ponte da Crimeia, de acordo com o Ministério da Defesa russo no início deste sábado (2, noite de sexta em Brasília).

"No dia 2 de setembro, por volta das 02h20, horário de Moscou (20h20 de sexta em Brasília), um terceiro veículo subaquático não tripulado ucraniano, enviado pelo governo de Kiev para realizar um ataque terrorista contra a ponte da Crimeia, foi destruído no Mar Negro", comunicou o ministério via Telegram.

Um drone foi destruído na sexta-feira e outros dois nas primeiras horas de sábado, afirmou o ministério.