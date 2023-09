Polícia alerta para ameaças de bombas em escolas de Kiev no primeiro dia de aulas

A polícia ucraniana emitiu um alerta nesta sexta-feira (1) para ameaças de bombas em escolas de Kiev, no primeiro dia de aulas do ano letivo no país em guerra, e informou que está inspecionando os estabelecimentos de ensino, mas que não ordenou uma evacuação geral dos colégios.

"Recebemos informações sobre a presença de bombas nas escolas de Kiev [...] Todos os centros de ensino estão sendo verificados pela polícia de Kiev", afirmou a força de segurança no Telegram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bur/fio/mis-jvb/mar/fp