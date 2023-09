Polêmico Trem Maia faz primeira viagem no México

Funcionários do governo compartilharam em redes sociais imagens do interior do trem, que faz o trajeto do estado de Campeche à cidade de Mérida, no vizinho Yucatán.

O presidente fez o trajeto para visitar as obras e estações do trem, cuja inauguração oficial está prevista para dezembro.

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, fez nesta sexta-feira sua primeira viagem a bordo do Trem Maia, um projeto turístico faraônico criticado por moradores, ativistas e organizações ambientais.

"Iniciamos hoje a primeira viagem neste Trem Maia histórico", comemorou no X, antigo Twitter, a governadora de Yucatán, Mara Lezama, que fazia o percurso acompanhada de López Obrador.

"Esta é a obra mais importante que está sendo construída hoje no mundo", afirmou o presidente mexicano antes de embarcar. "Sua importância não tem a ver apenas com a engenharia civil, ferroviária, mas também com a sua dimensão econômica, ecológica, turística e cultural."

Em sua versão final, o trem irá percorrer 1.554 km por cinco estados da península de Yucatán, no sul do México. É uma das obras emblemáticas do governo López Obrador, juntamente com uma refinaria localizada no estado de Tabasco e o novo aeroporto da Cidade do México.

Ativistas e organizações ambientalistas denunciaram que a obra prejudica o rico ecossistema peninsular, que inclui extensões de floresta, cenotes (poços de água doce) e rios subterrâneos, além de uma fauna diversa. Já o presidente chamou os insatisfeitos de "pseudoambientalistas" e ressaltou que o projeto tenta saldar uma dívida com uma das regiões mais empobrecidas do México.

Após quase quatro anos de construção, os trabalhos já foram suspensos e retomados por ordem judicial, enquanto o presidente emitiu um decreto que declara suas obras de infraestrutura um tema de segurança nacional, para evitar uma paralisação.