A economia brasileira cresceu 0,9% no segundo trimestre em relação ao primeiro, e surpreendeu o mercado, que esperava dados bem inferiores. O Produto Interno Bruto (PIB)aumentou 3,4% comparado ao mesmo período de 2022, informou nesta sexta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

(Brasil PIB economia, 549 palavras, já transmitida)

=== CHINA TUFÃO ===

HONG KONG:

Hong Kong em alerta máximo por supertufão Saola que ameaça sul da China

Hong Kong decretou, nesta sexta-feira (1º), alerta máximo ante a chegada do supertufão Saola que obrigou dezenas de milhões de pessoas a buscarem abrigo em várias cidades do sul da China e que ameaça se tornar a tempestade mais potente a assolar a região em várias décadas.

(HongKong meteorologia China tufão, 750 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

=== CLIMA CALOR ===

BANGCOC:

Ásia e Oceania batem recordes de temperatura

Ásia e Oceania bateram recordes de temperatura recentemente, da Índia à Austrália, passando pelo Japão, anunciaram as autoridades locais nesta sexta-feira (1), em mais uma evidência do impacto da mudança climática.

(Clima Índia Austrália Japão meteorologia meio ambiente, 650 palavras, já transmitida)

=== PAPA MONGÓLIA ===

ULAN BATOR:

Papa inicia visita à Mongólia e envia mensagem 'unidade e paz' à China

O papa Francisco foi recebido com entusiasmo nesta sexta-feira (1) pela pequena comunidade católica da Mongólia, em sua primeira visita oficial ao país da Ásia Central, que começou com uma mensagem de "unidade e paz" para a vizinha China, parte de seus esforços para melhorar a relação com Pequim.

(Mongólia religião diplomacia Vaticano papa política, 760 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

ULAN BATOR:

Mongólia, o destino curioso do papa, com pequena comunidade católica

Uma democracia localizada entre Rússia e China, com um passado comunista e muitos recursos minerais. A Mongólia, onde o papa Francisco desembarcou nesta sexta-feira (1), tem uma comunidade muito pequena de católicos.

(Mongólia religião diplomacia Vaticano papa, 470 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS:

QUITO:

Pontos-chave para entender a crise nos presídios do Equador

Cerca de 60 agentes estão retidos em presídios do Equador, onde a cada ano se multiplicam as chacinas que minam cada vez mais a confiança no Estado para retomar o controle. Confira alguns pontos-chave para entender porque os presídios equatorianos virara uma fogueira do crime e campo de batalha de quadrilhas do narcotráfico.

(Equador atentados criminalidade narcotráfico prisões, Nota-central, 600 palavras, a ser transmitida)

FOTOS VÍDEO

SANTIAGO:

Santiago respira melhor após décadas de poluição do ar

Santiago respira melhor. Considerada uma das cidades mais poluídas da América Latina, a capital chilena viu a qualidade do ar aumentar ao seu maior nível desde que começou a medir a contaminação, em 1997. Como conseguiu?

Por Paulina ABRAMOVICH

(Chile contaminação meio ambiente, Ângulo, 700 palavras, a ser transmitida)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

-- EUROPA

LONDRES:

Policiais britânicos 'super identificadores' que nunca esquecem um rosto

Algumas pessoas consideram programas de reconhecimento facial e Inteligência Artificial (IA) o futuro da luta contra o crime. Entretanto, a polícia britânica quer que as ferramentas sejam acompanhadas de métodos mais tradicionais, como os agentes chamados de "super identificadores".

(GB biometria IA polícia crime, 690 palavras, já transmitida)

KIEV:

Ucrânia reivindica ataque com drones a partir do território russo

A Ucrânia afirmou nesta sexta-feira (1º) que o ataque recente com drones contra um aeroporto do noroeste da Rússia foi executado a partir do território russo, em plena contraofensiva para tentar liberar as zonas ocupadas.

(Ucrânia educação conflito Rússia diplomacia Turquia comércio, 770 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

KIEV:

Polícia emite alerta para ameaças de bombas nas escolas de Kiev no dia de retorno às aulas

A polícia ucraniana emitiu um alerta nesta sexta-feira (1) para ameaças de bombas nas escolas de Kiev, no dia do retorno às aulas dos estudantes, que iniciam o segundo ano letivo desde o início da invasão russa.

(Ucrânia educação conflito Rússia escola, 420 palavras, já transmitida)

VARSÓVIA:

Ucranianos desertam 'para deixar de ver' os horrores da guerra

"Vi uma cabeça decepada e muitas outras atrocidades", conta o ucraniano Ivan Ishchenko, que desertou no ano passado depois de um mês no front, embora tenha sido forçado a pagar uma fortuna em subornos e sofrido infâmia.

(Ucrânia conflito Rússia, 530 palavras, já transmitida)

PARIS:

Lentidão da contraofensiva intensifica críticas à Ucrânia

A contraofensiva ucraniana está lenta, ineficaz ou mal preparada? As críticas, pouco veladas, se intensificam sobre o governo ucraniano, que exige cada vez mais armas e munições para vencer a guerra.

(conflito Rússia Ucrânia defesa, 717 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

JOHANNESBURGO:

Continua busca por vítimas de incêndio letal em Johannesburgo

Cães farejadores buscam vítimas, nesta sexta-feira (1º), entre os escombros de um prédio de Johannesburgo, onde 74 pessoas morreram na véspera em um trágico incêndio que expôs a crise de moradias precárias no centro da capital econômica da África do Sul.

(África do Sul pobreza incêndio trabalho política emergência, 570 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

BUENOS AIRES:

Dolarizar, o controverso remédio milagroso do candidato Milei para Argentina

Oprimidos pela enésima crise inflacionária, muitos argentinos são tentados a usar a fórmula extrema e inexplorada do candidato presidencial ultraliberal Javier Milei para resolver os seus problemas financeiros: abandonar o peso e adotar o dólar.

(Argentina eleições moeda economia dólar, 850 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Contratações aumentam nos EUA, mas mercado de trabalho mostra sinais de desaquecimento

As contratações nos Estados Unidos registraram um salto surpreendente no mês passado, conforme dados divulgados pelo governo nesta sexta-feira (1º), mas o desemprego atingiu seu nível mais alto desde o início de 2022, à medida que a economia mostra sinais de desaquecimento.

(EUA conjuntura inflação emprego trabalho taxas macroeconomia, 600 palavras, a ser transmitida)

MUNIQUE:

Montadoras chinesas chegam com força ao Salão de Munique

As montadoras chinesas e seus modelos elétricos estarão presentes com força no Salão do Automóvel de Munique (IAA), que busca explorar ainda mais todas as formas de "mobilidade", apesar das críticas de ambientalistas.

(Alemanha negócio China empresas, 610 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Filosofia do longo prazo molda debate sobre Inteligência Artificial

A filosofia do longo prazo, principal ideologia do Vale do Silício, centraliza os debates sobre o papel da Inteligência Artificial (IA) na extinção da humanidade. No entanto, seus críticos alertam que ela não abrange os problemas associados a esta nova tecnologia, como os roubos de dados e o enviesamento dos algoritmos.

(IA lazer internet filosofia, 668 palavras, já transmitida)

VENEZA:

Emma Stone traz uma Frankenstein feminista e extrovertida em Veneza

A atriz americana Emma Stone provocou gargalhadas, nesta sexta-feira (1º), no Festival de Veneza, com sua interpretação extrovertida de uma Frankenstein versão feminina e feminista em "Pobres Criaturas", a última provocação do diretor Yorgos Lanthimos.

(festival Mulheres gente cinema Itália, 506 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

- FUTEBOL

-- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

MADRI:

Técnico da seleção espanhola masculina se desculpa por aplaudir Rubiales

O técnico da seleção masculina de futebol da Espanha, Luis de la Fuente, pediu "desculpas" nesta sexta-feira (1º) por ter aplaudido o discurso do presidente suspenso da Federação do país, Luis Rubiales, afirmando que se sentiu "levado pela situação".

(Fbl ESP mulheres assédio, 430 palavras, já transmitida)

- TÊNIS

-- Acompanhamento do US Open

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]