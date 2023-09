Olympique de Marselha sai na frente, mas cede empate ao Nantes no Francês

Depois de um início de partida promissor, o Olympique de Marselha não conseguiu passar de um empate em 1 a 1 nesta sexta-feira (1º) com o Nantes, que jogou desde os 10 minutos do primeiro tempo com um a menos, na abertura da 4ª rodada do Campeonato Francês.

O time de Marselha abriu o placar aos 4 minutos com Ismaila Sarr, pouco antes da expulsão do zagueiro Bastien Meupiyou (10').

Mesmo com um jogador a mais, o Olympique cedeu o empate ainda no primeiro tempo, com Mostafa Mohamed marcando para o Nantes (39').