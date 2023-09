Milan vence Roma fora de casa e se mantém 100% no Italiano

O Milan, que ficou com um jogadora a menos no início do segundo tempo, conseguiu sua terceira vitória em três jogos no Campeonato Italiano, ao bater a Roma por 2 a 1 nesta sexta-feira (1º), no Estádio Olímpico.

O time 'rossonero' abriu o placar logo aos nove minutos com o francês Olivier Giroud cobrando pênalti.

No início da segunda etapa, o português Rafael Leão ampliou em uma bela finalização (48').