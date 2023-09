Hong Kong em alerta máximo por supertufão Saola que ameaça sul da China

Hong Kong decretou, nesta sexta-feira (1º), alerta máximo ante a chegada do supertufão Saola que obrigou dezenas de milhões de pessoas a buscarem abrigo em várias cidades do sul da China e que ameaça se tornar a tempestade mais potente a assolar a região em várias décadas.

No centro financeiro internacional, a sessão da bolsa foi suspensa, e as escolas adiaram o início do ano letivo.

"Espero que possamos proteger as ferramentas necessárias para o nosso negócio, como as geladeiras. Nós as colocamos em lugares mais altos para que a água não danificasse os eletrodomésticos", disse o gerente de um restaurante que se identificou como Lee, em entrevista à emissora de televisão local.

Em Heng Fa Chuen, um bairro residencial no litoral do leste de Hong Kong, devastado pela passagem do tufão Mangkhut em 2018, alguns funcionários com colete laranja pediam aos curiosos que queriam ver a tempestade que voltassem para casa, no meio do vendaval que sacudia as árvores.

O Observatório Meteorológico de Hong Kong advertiu que o Saola pode causar agitação no mar.