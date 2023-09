Emirados Árabes querem 'minimizar' críticas na COP28, afirma ONG

Os Emirados Árabes Unidos, país organizador da COP28 deste ano, querem "minimizar" as críticas sobre as violações aos direitos humanos em seu território, afirmou uma ONG, baseando-se em uma gravação, nesta sexta-feira (1º).

A conferência da ONU sobre o clima, entre final de novembro e início de dezembro em Dubai, um dos sete membros da Federação dos Emirados, suscita críticas de defensores dos direitos humanos e dos ativistas ambientais, por ser um grande exportador de hidrocarbonetos.

"Os Emirados planejam 'anular e minimizar' na COP28 as críticas sobre as violações aos direitos humanos", disse em um comunicado o Centre for Climate Reporting, um grupo especializado de jornalismo investigativo com sede em Londres.