Economia brasileira perde fôlego no 2º trimestre, mas segue crescendo

A economia brasileira perdeu fôlego no segundo trimestre, com um crescimento de 0,9% em relação ao primeiro, mas surpreendeu o mercado, que esperava uma expansão menor, de 0,3%. O Produto Interno Bruto (PIB) aumentou 3,4% comparado ao mesmo período de 2022, informou nesta sexta-feira (1º) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No segundo trimestre e na comparação ao primeiro trimestre do ano, o crescimento foi liderado pela Indústria (0,9%), seguida de Serviços (0,6%), setor que representa quase 70% do PIB nacional. A atividade agropecuária contraiu 0,9%, destacou o IBGE.

No primeiro semestre do ano, cresceu 3,7%, coincidindo com o início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em comparação à primeira metade de 2022. Trata-se do oitavo trimestre consecutivo em que a economia brasileira cresce, segundo os dados do IBGE. Nos primeiros seis meses do anos, coincidentes com o início do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, a economia brasileira cresceu 3,7% em comparação à primeira metade de 2022. Nesta sexta-feira (1º), Lula voltou a criticar o alto nível das taxas de juros fixadas pelo Banco Central (BCB), que esfriam o crescimento econômico ao encarecer o crédito e o consumo com o objetivo de baixar a pressão sobre os preços e, desta forma, conter a inflação. "Eles precisam compreender que o dinheiro que existe neste país, precisa circular na mão de muita gente. (...) Queremos que mais pessoas tenham acesso ao crédito", disse Lula em um ato em Fortaleza. O BCB manteve a taxa Selic em 13,75% por um ano até o início de agosto, quando começou um ciclo de "flexibilização" com uma queda para 13,25%.

O mercado projeta a Selic em 11,75% no final do ano, segundo pesquisa Focus do BCB. "Os dados mostraram uma economia brasileira muito mais resiliente do que se esperava" frente às altas taxas de juros e uma queda anual nos investimentos, indicou Rafael Perez, economista da Suno Research. O aumento de 0,9% do consumo das famílias no trimestre, acima dos 0,6% esperados pelo mercado, segundo uma pesquisa do jornal Valor, foi um dos pilares do crescimento do trimestre.

A expansão também se baseia em fatores como a queda da inflação e a melhora no mercado de trabalho, segundo Perez. A inflação moderou-se após atingir dois dígitos em 2022: a taxa acumulada nos 12 meses até julho ficou em 3,99%. E as estimativas colocam-na em 4,9% até o final do ano, um pouco acima da meta da autoridade monetária (4,75%). O desemprego caiu para 7,9% entre maio e julho, e o nível do salário médio, em R$ 2935,00, subiu em temos interanuais.