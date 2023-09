Economia brasileira cresce 0,9% no segundo trimestre

No primeiro semestre do ano, cresceu 3,7%, coincidindo com o início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O resultado de 1,9% do PIB no primeiro trimestre em relação ao anterior foi corrigido para 1,8%. Essa marca superou as expectativas do mercado devido ao baixo desempenho do setor agropecuário.

As autoridades do Banco Central (BCB) mantiveram a taxa Selic em 13,75% por um ano até o início de agosto, quando anunciaram a primeira queda em três anos, para 13,25%, e o início do ciclo de "flexibilidade". O mercado projeta a Selic em 11,75% no final do ano, segundo pesquisa Focus do BCB.

A inflação, principal motivo da política de ajuste monetário que elevou as taxas, moderou-se após atingir dois valores em 2022: a taxa acumulada nos 12 meses até julho ficou em 3,99%. E as estimativas colocam-na em 4,9% até ao final do ano, um pouco acima da meta da autoridade monetária (4,75%).

Com a inflação controlada e o nível "absurdo" do preço do dinheiro corrigido, segundo as críticas de Lula, o Brasil vai crescer de forma sólida, prometeu o presidente no início de agosto.