Dortmund abre 2 a 0, mas cede empate para Heidenheim no Alemão

Depois de abrir 2 a 0 no placar, o Borussia Dortmund acabou cedendo o empate em 2 a 2 para o Heidenheim nesta sexta-feira (1º), pela 3ª rodada do Campeonato Alemão.

Jogando em casa, o Dortmund não demorou para sair na frente e, logo aos sete minutos, Julian Brandt fez o primeiro da equipe.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pouco depois, Emre Can ampliou em cobrança de pênalti (15'), marcado com o auxílio do VAR.