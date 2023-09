Congresso não reconhece partido de presidente eleito da Guatemala

O Congresso da Guatemala, que é controlado pelo partido atualmente no governo, recusou-se a reconhecer sete deputados do Movimento Semente, partido do presidente eleito, Bernardo Arévalo, após a ordem de um juiz que suspendeu a legenda, na semana passada.

Os deputados do Movimento Semente, incluindo Arévalo, foram declarados "independentes". A presidente do Congresso, Shirley Rivera, que pertence ao partido Vamos, do atual presidente, Alejandro Giammattei, prometeu na terça-feira uma transição "ordeira" do poder.

Apesar da promessa, uma parte da elite política da Guatemala resiste a reconhecer a vitória surpreendente de Arévalo nas urnas. A origem do impasse está na fundação do partido, em 2018. Para ser criado, o Semente teria recolhido assinaturas falsas, segundo o juiz Fredy Orellana, que suspendeu a legenda em julho.