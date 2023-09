Comunicado do Business Wire :Tokyo Metropolitan Government

Em 9 de agosto de 2023, o Governo Metropolitano de Tóquio inaugurou um site de RP da Marca Tóquio chamado "#Tokyo Tokyo BASE" no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Haneda, a porta de entrada de Tóquio e do Japão para o céu. No "#Tokyo Tokyo BASE", a fim de comunicar aos visitantes japoneses e estrangeiros o apelo de Tóquio, onde a tradição e a cultura de ponta coexistem desde o período Edo, venderemos "Tokyo Omiyage (lembranças de Tóquio)" desenvolvidas em conjunto pelo Governo Metropolitano de Tóquio com empresas privadas, como artesanato tradicional, artigos de papelaria e alimentos. Além da venda de souvenirs, também serão realizadas experiências práticas e workshops sobre a cultura japonesa na loja, divulgando o apelo de Tóquio. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230813096806/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Opening ceremony (Photo: Business Wire)

Hello Kitty e Hakken fazem RP para "Tokyo Omiyage (Lembranças de Tóquio)"! A mundialmente famosa personagem da Sanrio, Hello Kitty, e o cosplayer Hakken, que é Embaixador do Turismo de Tóquio, fizeram uma aparição como convidados especiais na cerimônia de inauguração em comemoração à abertura e em um evento na loja, o que tornou a inauguração mais colorida. Hakken comentou sobre a abertura da loja, dizendo: "Estou ansioso para ver que tipo de coisas serão oferecidas". Ao visitar a loja e experimentar os omikuji (tiras de adivinhação), ele pareceu gostar do leque de cipreste recomendado pelo omikuji e disse que tinha "um aroma relaxante". Em seu discurso de abertura, Akiko Matsumoto, vice-diretora do Departamento de Assuntos Industriais e Trabalhistas do Governo Metropolitano de Tóquio, disse: "Com esta loja, quero que você experimente os diversos encantos de Tóquio". -0- *T Visão geral da loja Endereço: Terminal 3 do Aeroporto de Haneda, 4º andar, EDO MARKET PLACE (2-6-5, Aeroporto de Haneda, Ota-ku, Tóquio) Horário de funcionamento: 8h às 21h Conteúdo de implementação: Vendas na "Tokyo Omiyage (Lembranças de Tóquio)" Consulte o site oficial dos produtos. https://tokyotokyo.jp/article/omiyage/ Realização de experiências e workshops sobre a cultura japonesa Sinalização, canto de relações públicas, etc., comunicando o "Agora" de Tóquio *T ©'23 SANRIO CO., LTD. APPR.NO L642720

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230813096806/pt/

Contato Pessoa de contato do repórter relacionado a esta história Shigeki Yamaguchi Diretor de Vendas da Cidade, Divisão de Turismo, Escritório de Assuntos Industriais e Trabalhistas, Governo Metropolitano de Tóquio [email protected]