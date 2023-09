Comunicado do Business Wire :Lenovo

Vários novos produtos e soluções da empresa foram apresentados no seu lançamento anual para a temporada de Natal.As novidades do portfólio incluem inovações em jogos otimizadas por IA, um monitor 3D de ponta, soluções de software, acessórios versáteis e muito mais (confira aqui). Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230831449328/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Lenovo Announces New Innovations in Gaming, Software, Visuals, and Accessories for the Holidays (Photo: Business Wire)

Jogos em movimento: dispositivo portátil e acessórios para jogos de PC da linha Lenovo Legion? O novo Lenovo Legion Go é o primeiro dispositivo portátil para jogos de Windows da empresa que oferece às pessoas mais liberdade para jogar como e onde quiserem. O Lenovo Legion Go foi projetado para quem busca especificações e recursos visuais de primeira linha em seus dispositivos portáteis. Junto com os novos Lenovo Legion Glasses equipados com micro-OLED e os Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear Headphones a estreia do Lenovo Legion Go marca a ampliação da família Lenovo Legion em dispositivos de jogos, monitores, acessórios, software e serviços, permitindo a imersão total das pessoas no mundo dos jogos. -- O novo Lenovo Legion Go traz a potência dos jogos de Windows PC para um formato portátil, equipado com processadores AMD Ryzen? Série Z1 que dão vida aos jogos em seu Lenovo PureSight Gaming Display de 8,8 polegadas. -- Para quem deseja levar a experiência dos jogos portáteis do Lenovo Legion Go ao próximo nível, os novos óculos Lenovo Legion Glasses aproveitam a tecnologia micro-OLED para fornecer uma experiência visual em tela grande com um formato que cabe no bolso. -- Para uma experiência de jogo realmente imersiva, os novos fones de ouvido Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear Headphones oferecem áudio de som surround 7.1 de alta resolução com um controlador multifuncional embutido. Rei do frescor: o Lenovo Legion 9i é o primeiro laptop para jogos do mundo otimizado por IA com um sistema de refrigeração líquida integrado1

O Lenovo Legion 9i (16", 8) é o primeiro laptop para jogos de última categoria com 16 polegadas da família Lenovo Legion - e do mundo - com um sistema de refrigeração líquida autônomo1, projetado para jogadores e criadores com requisitos pesados de fluxo de trabalho gráfico que precisam de um estúdio de desenvolvimento completo em suas mãos. O Lenovo Legion 9i comanda a linha Lenovo Legion, que também inclui a série Lenovo Legion Pro para jogadores competitivos e a série Lenovo Legion Slim para jogadores que valorizam a agilidade, bem como monitores e periféricos da Lenovo Legion. Também foram anunciadas hoje as mochilas para jogos Lenovo Legion 16" Gaming Backpack GB700 e GB400 - duas opções que permitem a escolha entre agilidade fina e leve ou armazenamento extra sem sacrificar a proteção do Lenovo Legion 9i (16", 8) ou de qualquer outro laptop e acessórios. Transformação dos espaços digitais: novos dispositivos e software impulsionam o futuro do trabalho híbrido Além de novos dispositivos de jogos, a Lenovo está lançando novas ferramentas tecnológicas de ponta e itens essenciais adaptados para capacitar as necessidades dinâmicas e em evolução dos usuários finais corporativos da atualidade. O seu novo monitor, software e acessórios não foram concebidos apenas para aumentar as capacidades das forças de trabalho remotas e híbridas de hoje em dia, mas também para enfrentar os importantes desafios que têm as empresas à medida que digitalizam as operações entre departamentos. Uma pesquisa da Lenovo mostrou que o gerenciamento de uma força de trabalho remota e de equipes internacionais continua sendo crucial para as lideranças de TI2. É por isso que as novas ofertas integram um poder de processamento impressionante, 3D imersivo e segurança avançada para criar uma experiência unificada e centrada no ser humano.

-- Para criadores de conteúdo profissionais que exigem visualização 3D imersiva, o novo ThinkVision? 27 3D Monitor - um impressionante monitor de 27 polegadas, sem óculos e compatível com 2D/3D - oferece efeitos 3D perfeitos e rastreamento ocular em tempo real. -- Os novos fones de ouvido Lenovo Wired VOIP Headset e Lenovo Wired ANC Headset Gen 2 são soluções de áudio de alta qualidade para profissionais em ambientes de trabalho híbridos. Eles incluem uma caixa de controle de chamadas em linha, cancelamento de ruído ativo com o último e compatibilidade com plataformas de conferência populares. -- Para o trabalho remoto e para apoiar os esforços de sustentabilidade, o Lenovo Device Manager baseado na nuvem lançará novos recursos melhorados que incluem uma solução integral de gerenciamento de energia alimentada por IA que administra com eficiência frotas de dispositivos e otimiza o uso de energia.