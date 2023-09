Comunicado do Business Wire :AM Best

A perspectiva revisada do ICR de longo prazo de estável para positiva reflete a expectativa da AM Best de que o BTG Re manterá a avaliação de balanço patrimonial mais forte no médio prazo, à medida que a governança corporativa da holding continua a evoluir.

Os Ratings de Crédito (ratings) refletem a solidez do balanço patrimonial da BTG Re, o qual a AM Best avalia como muito forte, bem como seu desempenho operacional adequado, perfil empresarial neutro e gestão de risco empresarial apropriada.

AM Bestrevisou a perspectiva do Rating de Crédito de Emissor de Longo Prazo (ICR de Longo Prazo) para positiva, de estável, e afirmou o Financial Strength Rating (FSR) de B++ (Bom) e o ICR de Longo Prazo de "bbb" (Bom) da BTG Pactual Resseguradora S.A. (BTG Re) (Brasil). A perspectiva do FSR é estável.

Ações de rating positivas poderão ocorrer se o perfil de crédito da holding final, o BTG Pactual, continuar a melhorar, apoiado por uma estrutura de governança corporativa mais robusta no grupo. Ações de rating negativas poderão acontecer se ocorrer uma deterioração no seu perfil de negócios devido à volatilidade na economia do país, o que poderia afetar o seu desempenho.

A AM Best continua monitorando a solidez do balanço patrimonial, o desempenho operacional, a capitalização ajustada ao risco e a execução de seu produto e expansão geográfica da BTG Re, juntamente com o perfil de crédito de sua holding.

A BTG Re mantém sólidos atributos autônomos em termos de desempenho operacional, incluindo baixos índices de perdas e despesas, e o mais forte nível de capitalização ajustada ao risco, conforme medido pelo BCAR. A BTG Re produziu lucros positivos desde o início, impulsionados pelos resultados de subscrição e rendimentos de investimentos. A BTG Re também se beneficia de um sólido programa de retrocessão que mitiga suas exposições de subscrição; a retenção de resseguros da empresa permanece baixa. A análise da AM Best sobre a BTG Re se beneficia da expertise do BTG Pactual, decorrente de seu longo track record com um portfólio de grandes empresas.

Os ratings da BTG Re também refletem o impacto do perfil de crédito do BTG Pactual e o ambiente macroeconômico e político desafiador e volátil no Brasil, que continua a dificultar a recuperação e a estabilidade significativas no país. Embora o Brasil tenha se recuperado da pandemia da COVID-19, persistem incertezas em relação à situação fiscal, agravadas pela volatilidade da inflação e das taxas de juros. O BTG Pactual tem apresentado melhora consistente em seus resultados e solidez de crédito ao mesmo tempo em que expande e diversifica suas operações; entretanto, os ratings da BTG Re são um tanto limitados pelo seu ambiente operacional doméstico.

Nos últimos dois anos, a BTG Re realizou duas transferências significativas de carteira de perdas, o que aumentou materialmente o tamanho de seu balanço. A administração do BTG Re afirmou que essas transações foram oportunistas e o foco da empresa permanece o mesmo. Essas transferências de carteira de perdas expiraram e esgotaram-se completamente no final de 2022. A capitalização ajustada ao risco da BTG Re permanece no nível mais forte, conforme medido pelo Best's Capital Adequacy Ratio (BCAR) da Best.

A BTG Re é uma resseguradora local no Brasil, atuando predominantemente no segmento de fianças no Brasil, na América Latina e, recentemente, em Portugal e Espanha, como parte de um acordo de fronting. Também recente é o ramo de negócios agrícola, que o BTG Re assume de sua principal empresa irmã, a TOO Seguros S.A. A holding da empresa, Banco BTG Pactual S.A. (BTG Pactual) [B3: BPAC11], fornece suporte operacional e recursos de gerenciamento de risco e seria capaz de fornecer liquidez, se necessário.

