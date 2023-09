Brasileiro condenado à prisão perpétua por homicídio nos EUA foge da prisão

Um brasileiro que cumpria pena de prisão perpétua por homicídio fugiu de uma prisão perto da Filadélfia nesta quinta-feira, 31, segundo autoridades norte-americanas. Danilo Cavalcante escapou da Prisão de Chesco, no Condado de Chester, na manhã de quinta-feira, informou o gabinete do promotor público local no X, antigo Twitter.

Cavalcante, de 34 anos, foi condenado em 22 de agosto por esfaquear e matar sua ex-namorada, de 33 anos, e estava aguardando transferência para uma prisão estadual na Pensilvânia. Segundo promotores americanos, ele também é procurado no Brasil, por outro assassinato.

O homem escapou dos guardas da prisão em West Chester antes das 9h, e foi visto quase uma hora depois caminhando em uma estrada próxima ao presídio, segundo as autoridades.