Bonucci deixa Juventus e assina com Union Berlin

O Union Berlin não revelou o tempo de contrato com o zagueiro, mas, segundo a revista alemã Kicker, o vínculo vai até o final da temporada.

Bonicci, que tinha contrato com a Juve até junho de 2024, passou a maior parte de sua carreira no time de Turim (12 temporadas entre 2010 e 2023, exceto em 2017/2018, quando defendeu o Milan).

O zagueiro italiano Leonardo Bonucci (36 anos), campeão da Eurocopa em 2021 com a "Azzurra", deixou a Juventus e assinou com Union Berlin, que vai disputar a Liga dos Campeões nesta temporada, anunciou o clube alemão nesta sexta-feira (1º).

"É algo especial, para mim, ir para o exterior pela primeira vez na minha carreira. No Union, tenho a oportunidade de continuar jogando em alto nível e de ajudar a equipe em três competições com a minha experiência", declarou Bonucci.

Em seu currículo, o zagueiro conta com nove títulos da Serie A, um com a Inter de Milão (2005/2006), e oito, com a Juventus (2011/2012 até 2019/2020).

O Union Berlin, que viveu uma grande ascensão nos últimos anos (subiu para a Bundesliga em maio de 2019), terminou a temporada passada classificado diretamente para a fase de grupos Liga dos Campeões, em que vai lutar por uma vaga nas oitavas de final com Napoli, Real Madrid e Braga.

Antes da chegada de Bonucci, o clube alemão se reforçou com o atacante Kevin Volland (Monaco) e o meia Robin Gosens (Inter de Milão).

