Ásia e Oceania batem recordes de temperatura

Ásia e Oceania bateram recordes de temperatura recentemente, da Índia à Austrália, passando pelo Japão, anunciaram as autoridades locais nesta sexta-feira (1), em mais uma evidência do impacto da mudança climática. O aumento das temperaturas foi registrado após vários alertas dos cientistas, que avisam há muitos anos que o planeta está aquecendo, e coincidiu com os recordes de calor em países como Grécia e Canadá, que sofreram grandes incêndios florestais. Na Índia, o país de maior população do mundo, as autoridades anunciaram que agosto foi o mês mais quente e seco desde que o país começou a registrar as temperaturas, há mais de um século.

Agosto é o mês que marca o meio da temporada anual de monção na Índia, que, em geral, provoca 80% das chuvas anuais do país. As monções provocaram inundações fatais em algumas áreas do norte da Índia, mas, no geral, as chuvas foram mais moderadas do que o habitual. Os dados do Departamento de Meteorologia da Índia (IMD) mostram que a média de chuvas e em agosto foi de 161,7 mm, 30,1 mm a menos que o recorde mínimo anterior, registrado em agosto de 2005. O cenário provocou um calor extremo no país. "As temperaturas médias e máximas em agosto de 2023 foram as mais elevadas desde 1901", afirmou o departamento. "A considerável escassez de chuvas e a fragilidade das monções são as principais razões", explicou o IMD.

As autoridades do Japão também anunciaram nesta sexta-feira que o país enfrentou o verão mais quente desde que o país começou a registrar as temperaturas, em 1898. A temperatura média entre junho e agosto foi "consideravelmente maior no norte, leste e oeste" do país, afirmou a agência meteorológica do Japão, que destacou "temperaturas mais elevadas para um verão"(hemisfério norte) desde 1898. Em muitas localidades, "não apenas as temperaturas máximas, como também as mínimas", registraram recordes.

E na Austrália, o inverno foi o mais quente já registrado, com uma temperatura média de 16,75 graus Celsius entre junho e agosto. Um nível levemente superior ao recorde anterior, estabelecido em 1996, e muito acima da média registrada desde o início dos registros das temperaturas, em 1910, informou a agência meteorológica australiana.