Arthur Elias é o novo técnico da seleção brasileira feminina

Arthur Elias, técnico do time feminino do Corinthians, foi anunciado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira (1º) como substituto da sueca Pia Sundhage no comando da seleção brasileira feminina.

"O treinador da seleção brasileira feminina é Arthur Elias", disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, em entrevista coletiva na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

