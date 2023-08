Yellen confirma ida à Cúpula do G20 e deve focar em sanções à Rússia

A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, confirmou que irá para a Índia para participar da cúpula dos líderes do G20 na próxima semana. Segundo comunicado oficial do Tesouro, Yellen deverá continuar reunindo parceiros da América para manter apoio à Ucrânia, ressaltar a necessidade de sanções à Rússia e seguir aprofundando suas relações bilaterais com a Índia.

Ainda, a secretária irá promover a evolução do banco multilateral de desenvolvimento, reestruturação da dívida e no fundo fiduciário para a redução da pobreza e crescimento do Fundo Monetário Internacional (FMI).