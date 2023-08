Taylor Swift anuncia lançamento do filme 'The Eras Tour'

Não conseguiu ingresso para "The Eras Tour", de Taylor Swift? Não se preocupe, pois a estrela do pop chegará aos cinemas em 13 de outubro com um filme que documenta sua turnê.

"The Eras Tour tem sido a experiência mais significativa e eletrizante da minha vida até agora e estou muito feliz em anunciar que ela chegará às telonas em breve", disse a cantora nas redes sociais nesta quinta-feira (31).

O filme "Taylor Swift: The Eras Tour" estreará nos Estados Unidos, Canadá e México em 13 de outubro.