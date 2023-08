Suécia registra quatro explosões residenciais em uma hora

Cidades da Suécia registraram quatro explosões em construções residenciais em um intervalo de uma hora. Especialistas em esquadrões antibomba foram acionados pouco depois da 1h (horário local) desta quinta-feira, 31, quando a polícia da cidade de Gotemburgo recebeu relatos de duas explosões em endereços diferentes, com 10 minutos de intervalo. As informações são do The Guardian.

Uma hora após as primeiras duas explosões, outros dois casos foram registrados, um no subúrbio de Norsborg e outra em Nyköpin, também com poucos minutos de diferença. De acordo com as autoridades, não há relatos de feridos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ambos os locais foram isolados e as investigações técnicas estão em andamento", disse a polícia, conforme noticiou o The Guardian.