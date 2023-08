Sinner vence duelo italiano contra Sonego e avança no US Open

O italiano Jannik Sinner, um dos candidatos ao título do US Open, se classificou para a terceira rodada do torneio ao derrotar seu compatriota Lorenzo Sonego nesta quinta-feira (31).

Sinner, número 6 do mundo, fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 6-2 e 6-4, em duas horas e cinco minutos na quadra Louis Armstrong de Flushing Meadows (Nova York).

Com a injeção de confiança após seu primeiro título de Masters 1000, em Toronto, o italiano de 22 anos quer agora conquistar o primeiro Grand Slam de sua carreira.