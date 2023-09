São Paulo perde para LDU nos pênaltis e está fora da Sul-Americana

O gol do jogo foi marcado pelo zagueiro equatoriano Arboleda (77'), ao completar de cabeça cobrança de escanteio do colombiano James Rodríguez.

Com um homem a mais durante quase toda a segunda etapa, o São Paulo venceu a LDU por 1 a 0 no tempo normal nesta quinta-feira (31), no Morumbi, mas foi derrotado nos pênaltis por 5-4 e está fora da Copa Sul-Americana.

Com campanha irregular no Campeonato Brasileiro, em que ocupa a 11ª posição, o São Paulo está na final da Copa do Brasil, contra o Flamengo.

O primeiro jogo da decisão será no Maracanã, no dia 17 de setembro, com a volta no Morumbi no dia 24.

-- Ficha técnica:

Copa Sul-Americana 2023 - Quartas de final - Jogo de volta