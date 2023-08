Ruud, atual vice do US Open, é eliminado na 2ª rodada pelo chinês Zhang

O norueguês Casper Ruud, finalista do US Open do ano passado, foi eliminado nesta quarta-feira (30) na segunda rodada por Zhizhen Zhang em um grande triunfo para o tênis chinês.

Com a vitória sobre Ruud, número cinco do ranking da ATP, Zhang é o primeiro jogador chinês a vencer um membro do top 5 do ranking mundial.

Com parciais de 6-4, 5-7, 6-2, 0-6 e 6-2, Zhang, número 67 do mundo, venceu Ruud, que também foi finalista duas vezes em Roland Garros.