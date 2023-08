Rússia inicia votação antecipada para eleições em territórios ucranianos ocupados

A Rússia iniciou nesta quinta-feira (31) a votação antecipada nos territórios ucranianos ocupados por Moscou, parte das eleições regionais e locais russas previstas para 10 de setembro, informou a agência de notícias Tass.

A Rússia ocupa quase 20% do território ucraniano, incluindo a península da Crimeia, anexada em 2014, quase a totalidade da região de Lugansk e uma parte de Donetsk, no leste, assim como áreas de Zaporizhzhia e Kherson, no sul.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As eleições nestas regiões, que foram denunciadas pela Ucrânia, também estão programadas para 10 de setembro, mas as autoridades de ocupação designadas por Moscou organizarão uma votação "antecipada" a partir desta quinta-feira em Donetsk e em Zaporizhzhia, e a partir de 2 de setembro em Kherson e Lugansk.