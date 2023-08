Ronaldinho depõe à CPI e nega envolvimento com esquema de pirâmide

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho negou, nesta quinta-feira (31), perante uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), ter qualquer relação com uma empresa envolvida em um esquema de pirâmide com criptomoedas.

O campeão do mundo com a Seleção em 2002 se defendeu perante a CPI, que o convocou como suspeito de ser o fundador e sócio-proprietário da 18k Ronaldinho, que usava o nome e a imagem do ex-jogador.

Segundo os deputados, que investigam casos de fraudes em esquemas de pirâmide, a 18k Ronaldinho prometia rendimentos de até 400% do capital investido em um ano graças a supostas operações com moedas digitais. Mas muitos investidores foram lesados.