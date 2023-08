'Rei do ace', John Isner se despede do tênis com eliminação no US Open

Depois de abrir 2 sets a 0, John Isner foi derrotado de virada pelo também americano Michael Mmoh nesta quinta-feira (31) e está eliminado do US Open, resultado que marcou sua despedida do tênis.

Contra Mmoh, ele teve um match point no quinto set para seguir vivo no torneio, mas acabou perdendo o duelo no super tiebreak.

O veterano, que ainda jogará nas duplas ao lado do compatriota Jack Sock, foi derrotado em uma batalha de quase quatro horas com parciais de 3-6, 4-6, 7-6 (7/3), 6-4 e 7-6 (10/7).