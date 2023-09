Presos mantêm 57 guardas e policiais reféns no Equador

Presos de uma penitenciária na cidade equatoriana de Cuenca, localizada nos Andes do sul do país, que desde quarta-feira protestam contra a transferência de detentos para outras prisões, mantêm 57 agentes penitenciários e policiais como reféns, informou nesta quinta-feira (31) o ministro do Interior, Juan Zapata.

Em meio a um dia violento devido às explosões de dois carros-bomba em Quito, Zapata afirmou que sete dos reféns são policiais. "Estamos preocupados com a segurança dos nossos funcionários", disse ele em coletiva de imprensa em Quito.

Na quarta-feira, centenas de soldados e policiais realizaram uma operação de busca por armas, munições e explosivos em uma prisão na cidade andina de Latacunga, no sul do Equador, uma das principais do país e cenário de frequentes massacres entre detentos que causaram mais de 430 mortes desde 2021.