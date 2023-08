Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito: mapa da Ucrânia mostrando as áreas controladas pelas forças ucranianas e russas, em 30 de agosto às 16h (Bras.). (90x105 mm) - Atualização disponível

2/ Exportações do Gabão por setor e matéria-prima em 2021. (135x44 mm) - Disponível

1/ Principais exportadores de manganês no mundo. (135x111 mm) - Disponível

2/ Mapa de Quito localizando os pontos onde explodiram dois carros-bomba em atentados contra a autoridade penitenciária do Equador. (89x100 mm) - Disponível

1/ Localização de Quito no Equador. (45x47 mm) - Disponível

* EUA-política-justiça-tribunal-eleições: as 91 acusações criminais contra Donald Trump, em 4 processos diferentes.(135x72 mm) - Disponível

3/ Exportações de petróleo do Gabão por zona de destino. (135x136 mm) - Disponível

* CNorte-conflito-polítia: calendário de lançamento de mísseis pela Coreia do Norte, desde janeiro de 2022. (90x80 mm) - Atualização disponível

* AfSul-incêndio: mapa da África do Sul. (45x46 mm) - Disponível

* EUA-Cuba-clima-meteorologia:

1/ Imagens de satélite mostrando Ozello, na Flórida (EUA), antes e depois da passagem do furacão Idalia. (135x163 mm) - Disponível

2/ Mapa do sudeste dos Estados Unidos com o risco de inundação pela passagem do furacão Idalia. (135x111 mm) - Disponível

* Brasil-economia-desemprego: evolução trimestral do desemprego no Brasil. (45x62 mm) - Disponível

* UE-inflação-índices: evolução interanual da inflação na Zona do Euro, segundo dados Eurostat desde 1997. (90x61 mm) - Atualização disponível

* UE-emprego-índice: evolução mensal da taxa de desemprego na Zona do Euro desde setembro de 2005, em % da população ativa, com dados da Eurostat. (44x72 mm) - Atualização disponível

* FBL-Libertadores-2023: resultados e apresentação das partidas de volta das quartas de final da Copa Libertadores 2023. (90x52 mm) - Atualização disponível

* FBL-Sul-americana-2023: resultados e apresentação das partidas das quartas de final da Copa Sul-Americana-2023. (90x52 mm) - Atualização disponível

* FBL-Liga-Campeões-EUR-2023-2024: apresentação dos grupos para a temporada da Liga dos Campeões 2023-2024. (180x74 mm) - Atualização disponível

