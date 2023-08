EUA FURACÃO CLIMA: Flórida avalia danos após passagem do furacão Idalia

EQUADOR ATENTADO: Carros-bomba e ataques com granadas abalam a capital do Equador

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a sua esposa, Michelle, se mantiveram em silêncio, nesta quinta-feira, ao se apresentarem à Polícia Federal, após terem sido convocados a responder sobre um suposto desvio de joias recebidas como presentes oficiais.

BRASÍLIA:

A montanha de casos de Bolsonaro perante as autoridades

Jair Bolsonaro e sua esposa Michelle comparecerão perante a polícia nesta quinta-feira (31) para responder a acusações de desvio de joias recebidas como presentes oficiais quando ele era presidente do Brasil, uma investigação que poderia levá-lo à prisão.

=== EQUADOR ATENTADO ===

QUITO:

Carros-bomba e ataques com granadas abalam a capital do Equador

Quito foi alvo de ataques incomuns com granadas e de pelo menos dois carros-bomba contra a autoridade penitenciária do Equador, cujas prisões funcionam como centros de operações para gangues de traficantes.

=== EUA FURACÃO CLIMA ===

PERRY:

Flórida avalia danos após passagem do furacão Idalia

A Flórida começou nesta quinta-feira (31) a avaliar os danos provocados pelas inundações após a passagem do furacão Idalia, que foi rebaixado para a categoria de tempestade e agora avança pela costa do sudeste dos Estados Unidos.

WASHINGTON:

O que se sabe sobre a influência da mudança climática nos furacões

Os cientistas têm alertado para o impacto da mudança climática em furacões como Idalia, que se fortaleceu rapidamente no Golfo do México antes de tocar a terra na Flórida na quarta-feira.

=== EUA ELEIÇÕES ===

WASHINGTON:

Trump se declara não culpado de interferência eleitoral na Geórgia em 2020

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump se declarou "não culpado", nesta quinta-feira (31), das acusações de ter liderado uma conspiração criminosa para reverter sua derrota nas eleições de 2020 no estado da Geórgia, no sul do país.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

MÉXICO:

Xóchitl Gálvez será candidata única da oposição nas presidenciais no México

A senadora de direita Xóchitl Gálvez será a candidata da coalizão opositora nas eleições presidenciais do México em 2024, onde é esperado que ela concorra contra outra mulher, a ex-prefeita da Cidade do México Claudia Sheinbaum, que lidera as preferências do lado governista.

LAGOS DE MORENO, México:

Familiares marcham em silêncio em memória dos milhares de desaparecidos no México

Parentes de desaparecidos marcharam na quarta-feira para homenagear a memória de seus familiares e exigir resultados nas buscas pelas mais de 110.000 vítimas deste crime no México, incluindo cinco jovens, cuja tortura e possível morte causou comoção ao serem registradas em violentas imagens de vídeo.

-- EUROPA

KIEV:

Ativistas ucranianos desafiam o perigo e resistem pacificamente à ocupação russa

"Nossos inimigos perecerão, como o orvalho ao sol", diz um verso do hino ucraniano, que um grupo de ativistas pacíficos cantou em protesto na cidade de Luhansk, ocupada pela Rússia, no leste da Ucrânia.

ATENAS:

Ao menos 150 mil hectares queimaram neste verão na Grécia

Os incêndios florestais deste verão na Grécia reduziram mais de 150.000 hectares a cinzas, reconheceu nesta quinta-feira o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, atribuindo os incêndios à "crise climática".

-- ÁSIA

SEUL:

Coreia do Norte dispara dois mísseis balísticos de curto alcance

A Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos de curto alcance para o mar como parte de um "ensaio de ataque nuclear tático", em resposta aos exercícios militares conjuntos entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, informaram os meios de comunicação estatais nesta quinta-feira (31).

WASHINGTON:

EUA aprova ajuda militar direta para Taiwan e China reage

O governo do presidente Joe Biden aprovou, pela primeira vez, uma ajuda militar direta dos Estados Unidos para Taiwan, no âmbito de um programa de assistência a governos estrangeiros, enquanto cresce a preocupação da China, que advertiu, nesta quinta-feira (31), sobre as consequências para a "segurança" da ilha.

-- ÁFRICA

JOHANNESBURGO:

Incêndio em edifício de Johannesburgo deixa mais de 70 mortos

Ao menos 74 pessoas morreram em um incêndio que destruiu um edifício de cinco andares no centro de Johannesburgo nesta quinta-feira (31), informaram os serviços de emergência da cidade sul-africana.

LIBREVILLE:

Gabão em momento de incerteza após golpe militar que acabou com a dinastia Bongo

O Gabão estava em um cenário de incerteza nesta quinta-feira (31), sem indícios de quanto tempo vai durar a transição liderada pelo general Brice Oligui Nguema, após o golpe militar que acabou com a dinastia da família Bongo, que passou 55 anos no poder neste país africano.

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

Inflação na Eurozona permanece estável e apresenta dilema ao BCE

A inflação na Eurozona permaneceu estável em agosto, a 5,3% em termos anuais, anunciou nesta quinta-feira (31) a Eurostat, a agência europeia de estatísticas, o que gera um dilema para o Banco Central Europeu (BCE) sobre a continuidade do aumento das taxas de juros ou uma mudança na política diante do risco de recessão.

WASHINGTON:

Inflação dos EUA volta a subir em julho, a 3,3%, segundo PCE

A inflação voltou a se acelerar em julho nos Estados Unidos, para 3,3% interanual, contra 3,0% em junho, conforme o índice segundo o Índice de Preços para Gastos de Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês), a medida utilizada pelo Fed (Banco Central americano), que quer levá-la para 2,0%.

MANAGUA:

Nicarágua e China assinam TLC em cerimônia virtual

Nicarágua e China anunciaram na quarta-feira (30) a assinatura, durante uma cerimônia virtual, de um Tratado de Livre Comércio (TLC) que pretende aumentar o volume de negócios entre os países, que estabeleceram relações diplomáticas em 2021.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PEQUIM:

Baidu lança o primeiro chatbot de IA da China

A empresa chinesa Baidu lançou, nesta quinta-feira (31), o primeiro robô conversacional (chatbot) de Inteligência Artificial disponível no país, o ERNIE Bot, treinado para evitar questões sensíveis para o Partido Comunista, como a repressão de Tiananmen (Praça da Paz Celestial) ou a soberania de Taiwan.

VENEZA:

Larraín apresenta um Pinochet 'vampiro' no Festival de Veneza

A corrida pelo Leão de Ouro do Festival de Veneza passa a uma velocidade superior, nesta quinta-feira (31), com o filme "El Conde" do chileno Pablo Larráin, que apresenta o ditador Augusto Pinochet como um vampiro, e a cinebiografia sobre Enzo Ferraria protagonizado por Adam Driver.

=== ESPORTE ===

- TÊNIS

